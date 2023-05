Keanu Reeves reforme son groupe Dogstar pour la première fois depuis plus de 20 ans

Le week-end dernier, Keanu Reeves a retrouvé son groupe Dogstar pour sa première représentation depuis plus de 20 ans.

Le trio indie-rock s'est produit au festival BottleRock Napa Valley samedi, marquant son premier concert en 23 ans.

• À lire aussi: Des photos d’une pièce homoérotique de 1984 avec Keanu Reeves et Carl Marotte refont surface

Selon le San Francisco Chronicle, Keanu Reeves et les autres membres, Robert Mailhouse et Bret Domrose, ont joué un mélange de chansons de leurs albums précédents, Our Little Visionary (1996) et Happy Ending (2000), ainsi que de nouveaux titres de leur prochain album.

«Aujourd'hui, c'était notre première sortie», a déclaré Keanu Reeves, qui joue de la guitare basse. «Le groupe veut jouer. Nous avons un disque, donc nous essayons de trouver la meilleure façon de marier ces deux choses.»

L'acteur de John Wick a admis qu'il était nerveux avant la performance et Robert Mailhouse, le batteur, lui a donné quelques conseils.

• À lire aussi: Keanu Reeves pense que Winona Ryder et lui sont mariés depuis 30 ans

«Il a été très positif», a-t-il déclaré. «Il était genre: “Écoute la musique. Sois présent dans la chanson et tout ira bien".»

Les trois musiciens sont restés en contact et se sont retrouvés pour des sessions privées au fil des ans. Ils ont officiellement annoncé leur retour sur les réseaux sociaux l'été dernier.

«Cela s'est fait de manière organique, a expliqué Bret Domrose. Il n'y a jamais eu de coup d'éclat, du genre: "Je ne veux plus jamais te parler!” Nous avons juste fait une pause, et elle a été très longue.»

Robert Mailhouse a ajouté: «Nous aimons jouer et nous aimons écrire. Nous sommes revenus ensemble avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et au fur et à mesure, on s'est dit: "OK, faisons un disque".»

Le groupe finalise actuellement l'organisation d'une tournée pour la promotion de l'album à venir.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s