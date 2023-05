Les années 80-90, ça commence à faire longtemps...

Et quand on soumet son corps à une étrange diète faite de claques sur la gueule, de tournées nord-américaines interminables et de substances permettant d’«améliorer» les performances du corps et de l’esprit, cela a une incidence plutôt néfaste sur la santé.

Ainsi, il n’est guère étonnant de savoir que plusieurs des lutteurs ayant égayé nos dimanches matins pré-bogue de l’an 2000 nous ont quittés beaucoup trop jeunes.



Oui, mais lesquels? Les lutteurs suivants sont-ils morts ou vivants?

Quiz Ricky «The Dragon» Steamboat MORT VIVANT

Né le 28 février 1953, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Bam Bam Bigelow MORT VIVANT

Né le 1er septembre 1961, il est décédé le 19 janvier 2007. Yokozuna MORT VIVANT

Né le 2 octobre 1966, il est décédé le 23 octobre 2000. «Million Dollar Man» Ted DiBiase MORT VIVANT

Né le 18 janvier 1954, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Scott Hall «Razor Ramon» MORT VIVANT

Né le 20 octobre 1958, il est décédé le 14 mars 2022. «Macho Man» Randy Savage MORT VIVANT

Né le 15 novembre 1952, il est décédé le 20 mai 2011. Koko B. Ware MORT VIVANT

Né le 20 juin 1958, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Honky Tonk Man MORT VIVANT

Né le 25 janvier 1953, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Ravishing Rick Rude MORT VIVANT

Né le 7 décembre 1958, il est décédé le 20 avril 1999. Akeem / One Man Gang MORT VIVANT

Né le 12 février 1960, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Hawk des «Road Warriors» MORT VIVANT

Né le 26 janvier 1957, il est décédé le 19 octobre 2003. Animal des «Road Warriors» MORT VIVANT

Né le 12 septembre 1960, il est décédé le 22 septembre 2020. Big Boss Man MORT VIVANT

Né le 2 mai 1963, il est décédé le 22 septembre 2004. Ax de «Demolition» MORT VIVANT

Né le 27 décembre 1947, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Smash de «Demolition» MORT VIVANT

Né le 6 octobre 1959, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Sgt. Slaughter MORT VIVANT

Né le 27 août 1948, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Iron Sheik MORT VIVANT

Né le 15 mars 1942, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Doink the Clown MORT VIVANT

Né le 27 juillet 1957, il est décédé le 28 juin 2013. King Kong Bundy MORT VIVANT

Né le 7 novembre 1957, il est décédé le 4 mars 2019. «Mankind» / Mick Foley MORT VIVANT

Né le 7 juin 1965, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Rick Martel MORT VIVANT

Né le 18 mars 1956, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Tito Santana MORT VIVANT

Né le 10 mai 1953, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Chyna MORTE VIVANTE

Née le 27 décembre 1969, elle est décédée le 20 avril 2016. Earthquake MORT VIVANT

Né le 22 juin 1963, il est décédé le 7 juin 2006. Brutus «The Barber» Beefcake MORT VIVANT

Né le 21 avril 1957, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Jimmy Hart MORT VIVANT

Né le 1er janvier 1944, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. ​​«Hacksaw» Jim Duggan MORT VIVANT

Né le 14 janvier 1954, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. Jake «The Snake» Roberts MORT VIVANT

Né le 30 mai 1955, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles. The Ultimate Warrior MORT VIVANT

Né le 16 juin 1959, il est décédé le 8 avril 2014. King Tonga MORT VIVANT

Né le 3 février 1959, il est toujours en vie, aux dernières nouvelles.

