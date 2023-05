L'île de l'amour: Lorie et Hugo plus heureux que jamais

Le roi et la reine de la troisième saison de l’île de l’amour sont de retour au pays et l’amour est toujours au rendez-vous.

Le duo chouchou du public, Lorie et Hugo, a finalement remis les pieds dans la province et n’a pas encore réalisé l’ampleur de ce qu’il venait d’accomplir en tant que couple.

«C’est irréel on dirait. Les gens nous reconnaissent dans la rue et nous demandent des photos. [...] Les gens savent qui on est individuellement mais aussi en tant que couple, alors c’est vraiment bizarre d’avoir toute cette attention», explique le duo.

Malgré toute cette reconnaissance de la part du public, Lorie et Hugo se concentrent sur leur relation et essaient de s'intégrer à la vie de l’autre.

«La première fois qu’on est embarqué dans l’auto ensemble, on chantait, on riait et s’est dit qu’on avait l’air d’être encore plus en amour. [...] On a rencontré les deux familles et tout le monde s'entend vraiment bien. [...] Nos deux mères ont même commencé à s’appeler vers la fin de l’aventure pour se donner des nouvelles», raconte Hugo.

«On est juste nous-mêmes honnêtement. [...] Lorie est encore jalouse quand je jase avec des filles... et moi aussi je dois l’avouer», ajoute-il.

Celui qui avait été voté comme étant l’un des candidats ayant le moins de chances de trouver l’amour au début de l’aventure a finalement trouvé sa douce. Il dit avoir beaucoup évolué lors de son passage à l’île de l’amour.

«Je peux pas en vouloir au public d’avoir pensé ça parce que moi non plus j’y croyais pas. C’est juste que Lorie a réussi à m’avoir!».

Pour ceux qui se demandaient si l’escarmouche entre Lorie et Kim était réglée, voici ce qu’elle avait à dire sur le sujet.

«Comme vous avez vu [dans l’extrait], on s’est expliqué sur des choses que j’avais vues dans l’émission mais on s’aime beaucoup et tout va bien avec Kim».

«C’est une réaction à la Lorie, ça», ajoute Hugo.

Lorie et Hugo vivent séparément pour le moment, mais pourraient emménager ensemble prochainement.

Le condo d’Hugo devrait être construit sous peu et comme Lorie l’a dit, «on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve».

