Une violente attaque de diarrhée le force à abandonner son véhicule à une borne de recharge: il écope d’une amende de 50 dollars

Un automobiliste a vu son problème intestinal pressant se transformer en amende lorsqu’il est allé récupérer son véhicule à une station de recharge électrique.



Walter Grieve, un Écossais de 66 ans, avait branché son véhicule électrique à une borne de recharge dans le stationnement d’une bibliothèque locale d’Édimbourg lorsque de mauvaises nouvelles brunes se sont annoncées pour lui.

Une diarrhée aussi soudaine que désagréable l’a confiné chez lui (à sa salle de bain, plus précisément), l’empêchant d’aller récupérer son auto avant la durée de limite de 12 heures de chargement.

Conscient que son transit effervescent ne lui permettrait pas de se déplacer à temps pour éviter une amende, le bon monsieur Grieve a pris la peine d’écrire un courriel à l’administration locale pour expliquer sa triste situation gastrique et plaider la clémence.



«J'avais des maux d'estomac et j'avais une heure de retard pour la récupérer. Quand je suis arrivé vers 23h30, je savais que j’avais dépassé la limite de 12 heures. J'ai donc envoyé un courriel au conseil tôt le lendemain pour expliquer car je savais que j'allais avoir une amende», a indiqué celui qui est propriétaire d’une voiture électrique depuis 2021.

À sa grande déception, toutefois, il n’a pas eu de réponse...mais il a reçu une amende de 30 livres sterling (50 dollars canadiens).



Déçu de la tournure des événements, il s'est plaint au conseil.

Il mentionne cependant que les seules nouvelles qu’il a reçues de son conseiller local après avoir souligné le «manque de réponse» du conseil, c'est qu'ils «examinaient la question».



Grieve a déclaré que lorsqu'ils sont finalement entrés en contact, ils ont demandé des preuves pour étayer son argument.

«Je n'irais pas chez le médecin pour ça même si je pouvais obtenir un rendez-vous», a indiqué le sexagénaire, qui sait très bien qu’il a eu la diarrhée.

Cela fait maintenant presque trois mois qu'il a reçu l'amende, le 6 mars dernier.

Une porte-parole du conseil a déclaré que des informations supplémentaires avaient été demandées au malheureux pour évaluer l'appel et que cela serait traité en priorité.

Comme le disaient les Beastie Boys: «You Gotta Fight ! For Your Right ! To Have La Diarrhéeeee!»

