Canac lance un jeans anti-craque de plombier et c’est à mourir de rire

Honnêtement, c’est du génie!

L’équipe marketing des magasins Canac s’est surpassée dans sa nouvelle publicité.

• À lire aussi: Martin Matte et Koriass rappent ensemble dans une nouvelle pub hilarante de Maxi

• À lire aussi: Un conservateur américain lance une bière anti-woke et sa pub a l’air d’une parodie

Elle a lancé le «Denim de la dignité», des jeans spécialement conçus pour cacher les craques de plombier.

Jusque là, ça semble tout de même possible. On se dit que la communauté de plomberie du Québec était sûrement écoeurée de se faire niaiser et qu’elle a peut-être finalement trouvé une solution.

Attendez de voir la vidéo.

Sur le site internet de Canac, on peut retrouver le fameux «Denim de la dignité», mais il est impossible d’en commander. Évidemment, on se dirige vers les succursales pour voir les «quantités disponibles».

Malgré ça, on a vraiment ri!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s