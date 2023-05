Le comédien Fred Savard partage un chèque de droits de suite reçu pour Les Beaux Malaises et Martin Matte commente

Tout le monde pense que c’est glamour la vie de vedette, mais détrompez-vous. Ça peut leur arriver d’être aussi déçus de leurs chèques de paye que le commun des mortels.

Le comédien et animateur de radio Fred Savard a déjà participé à l’émission Les Beaux Malaises mettant en vedette Martin Matte.

Bien que l’émission ait connu beaucoup de succès au Québec, ça a l’air que ce n’est pas très payant de jouer à la télé.

Sur Facebook, Fred Savard a partagé une photo d’un chèque d’une somme de 0.82 $, reçu de la part des productions Les Beaux Malaises Inc.

Il accompagne la publication avec le texte ci-dessous:

«J'ai reçu ce chèque de droits de suite pour mon rôle marquant de policier dans un épisode des Beaux Malaises. C'est la fête à la maison ! On ne sait pas encore si on va opter pour du homard ou du crabe des neiges ce weekend !»

Évidemment, ce n’est pas son cachet de comédien.

Martin Matte a d’ailleurs commenté la publication de son collègue.

«Ça me fait plaisir, gâte toi»

Ce à quoi Savard a répondu:

«Mine de rien, chez Mayrand, si j'ajoute 12 cennes, j'ai un 20 lbs d'oignons. Chez Maxi, j'ai à peine une boîte de Kraft Dinner avec ton visage »

C’est ce qu’on appellerait un beau malaise...

*L’auteur de ces lignes tient à s’excuser pour cette blague facile.

