Des fans de Taylor Swift souffrent d'amnésie après l'un de ses concerts

Une artiste comme Taylor Swift peut être hypnotisante sur scène mais au point de ne plus se souvenir du spectacle qu’on vient de voir, il y a un problème.

On s’imagine qu’aller à un concert de Taylor Swift doit être une soirée mémorable! Si on est capable de s’en rappeler le lendemain.

Certains fans de la chanteuse ont dit avoir expérimenté une sorte d’amnésie à la suite d’un des spectacles de la chanteuse de 33 ans.

«Si je n'avais pas la vidéo de cinq minutes que mon ami a gentiment prise, j’aurais probablement dit à tout le monde que cela ne s'était pas produit», explique l’une de ces personnes après que la chanteuse ait joué une chanson surprise au terme de sa performance.

Après que plusieurs personnes aient témoigné qu’ils n’avaient pas l’impression d’avoir assisté au concert, les experts ont décidé de se pencher sur la question.

Le chercheur neuroscientifique à l’université Cardiff en Angleterre, Dr Dean Burnett, a déclaré que les différentes émotions ressenties lors du concert peuvent expliquer cette perte de mémoire.

«Si vous assistez à un concert de quelqu'un que vous aimez, entouré de milliers d'autres personnes très excitées, écoutant de la musique avec laquelle vous avez établi des liens émotionnels, cela va être beaucoup d'émotions qui vous arrivent en même temps», lance-t-il.

«En plus d'être épuisant pour le cerveau, cela signifie que toutes les choses que vous vivez auront une haute qualité émotionnelle, ce qui signifie que rien ne “se démarque”, et c'est important si vous souhaitez récupérer un souvenir plus tard», conclut-il.

Essayez donc d’avoir moins de fun la prochaine fois.

