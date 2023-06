On sait maintenant quel pourcentage d’hommes s’assoient pour faire pipi

Une vaste étude internationale concernant les habitudes de miction a récemment été réalisée et les résultats sont surprenants.



C’est après que le journaliste du Guardian Sam Wollaston se soit plaint qu’il n’y avait pas assez de données sur le nombre d’hommes britanniques préférant s’asseoir pour uriner que la firme de sondages YouGov a décidé de le prendre au pied de la lettre.

L’entreprise a sondé 7024 hommes âgés de plus de 18 ans, dans 13 pays différents: la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Suède, l’Espagne, la Pologne, la France, l’Australie, Singapour, le Mexique, les États-Unis et le Canada.

C’est en Allemagne que les messieurs s’assoient le plus fréquemment pour effectuer leur besoin naturel #1.

62% des Allemands ont en effet répondu qu’ils posaient «toujours» ou «la plupart du temps» leurs fesses sur le siège de toilette pour uriner.

À l’inverse, c’est au Mexique que l’habitude de s’asseoir sur la toilette pour faire pipi est la moins répandue.

36% des Mexicains ont avoué ne «jamais» s’asseoir sur la toilette pour se vider la vessie.

Et le Canada dans tout ça?



C’est le pays non-européen le plus haut au classement des nations chez qui s’asseoir pour uriner est le plus populaire, avec une 4e place globalement.

35% des Canadiens s'assoient «toujours» ou «la plupart du temps» pour soulager leur vessie.

On dénote toutefois une différence étonnante de comportement entre les générations, les Canadiens de 55 ans et plus préférant légèrement plus (42% vs. 31%) que leurs concitoyens de 18 à 44 ans effectuer la miction en position assise.

L’important, c’est de faire ça proprement!

Le résumé de l’étude de YouGov est ICI.



Et les résultats complets sont ICI.

