Sam Smith et Madonna annoncent leur collaboration

Sam Smith et Madonna ont donné des détails sur leur nouvelle collaboration, intitulée Vulgar.

Les deux vedettes ont publié chacune une annonce sur écran noir via leurs réseaux sociaux. Madonna, sur Instagram, avec les initiales de leurs deux noms S&M, accompagnée de la légende « VULGAR............. nouvelle chanson qui sortira vendredi 9 juin @samsmith ».

De son côté, Sam Smith a partagé sur Twitter « SAM X@Madonna 9 juin », avec un très court extrait intitulé SXM.

L'annonce officielle fait suite à des semaines d'aguichage en ligne de la part de l'artiste britannique.

Plus tôt en mai, l'interprète de Unholy, qui utilise les pronoms neutres they/them, a annoncé la collaboration en partageant un clip audio sur ses réseaux sociaux, où l'on voit les deux artistes gémir à plusieurs reprises leurs noms, « Sam et Madonna ».

Quelques jours plus tard, Sam Smith a partagé une image sur Twitter dans le même style que l'aguiche précédente et a fait allusion à une avant-première de la collaboration lors de leur performance à Manchester le 24 mai.

Cependant, l’interprète de Stay With Me a été contraint d'écourter le spectacle pour cause de maladie et n'a jamais chanté le titre.

Quant à Madonna, la chanteuse de 64 ans se prépare pour sa prochaine tournée Celebration Tour, qui débutera à Vancouver en juillet et au cours de laquelle la Material Girl interprétera ses succès des quatre dernières décennies.

Vulgar sortira le 9 juin.

