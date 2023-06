Jared Leto affirme qu'il n'a pas pleuré depuis près de vingt ans

Jared Leto a déclaré qu'il n'avait pas pleuré depuis «environ 17 ans».

Mercredi, l'acteur et musicien a participé à l'émission de Jo Whiley sur BBC Radio 2 et a fait une intéressante confidence.

«Je n'ai pas pleuré depuis 17 ans. La dernière fois, c'était parce que je m'étais cogné un orteil», a révélé l'acteur de 51 ans.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, la vedette de Morbius a répondu: «Je suis comme un lézard. Je pense que mes canaux lacrymaux ne fonctionnent pas correctement. Peut-être que j'ai tout perdu dans Requiem for a Dream ou quelque chose comme ça... J'ai tellement pleuré pendant le tournage de ce film.»

L'acteur était à l'affiche de ce drame psychologique en 2002 aux côtés de Jennifer Connelly et Ellen Burstyn.

«Je me souviens d'une scène dans laquelle j'étais censé être très émotif, mais au moment de tourner mon gros plan, j'ai reçu un appel», a-t-il poursuivi. «L'un de mes meilleurs amis venait de recevoir une balle dans la tête, et l'émotion que j’ai ressentie à ce moment-là... lorsque j'ai réalisé la brutalité de cette perte...»

«Mais j'ai compris à quel point j'étais mauvais acteur parce que cela n'a pas vraiment touché ce que j'ai fait dans la scène, et je crois que j’ai demandé une autre prise», a-t-il ajouté.

Jared Leto, qui fait partie de Thirty Seconds to Mars, travaille actuellement sur le sixième album studio du groupe de rock, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, qui sortira le 15 septembre.

