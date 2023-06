Ce québécois propose de faire le ménage chez vous en tenue sexy

Si vous détestez faire le ménage et adorez regarder un homme en tenue sexy, ce texte pourrait vous intéresser.

• À lire aussi: On sait maintenant quel pourcentage d’hommes s’assoient pour faire pipi

Sur les réseaux sociaux, nous sommes tombés sur une entreprise qui propose un service unique en son genre.

Avec Entretien Ménager DT, Daniel promet de venir chez vous et de faire votre ménage en tenue sexy pendant que vous vous rincez l’oeil.

« Si vous êtes un peu voyeur et audacieux, et que vous avez plus de 18 ans, appelez-moi.»

L'entrepreneur propose plusieurs services tels que le lavage des planchers et toutes autres tâches ménagères.

« Un service d'entretien complet basé sur le fantasme. »

Sur TikTok, DT a déjà accumulé plus de 200 000 vues sur ses vidéos faisant la promotion de son entreprise.

Si vous connaissez quelqu'un qui apprécierait ce genre de chose, vous pouvez même offrir les services de Daniel en cadeau.

C'est un service unique qui risque de plaire.

Aussi sur le Sac de chips:

s