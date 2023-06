9 vieilles émissions québécoises qui mériteraient un reboot

Dans les dernières années, les téléspectateurs québécois ont eu le plaisir de voir de nouvelles versions de classiques de la télé d’ici.



Ainsi, Les pays d’en haut et Passe-Partout (pour ne nommer que ceux-là) ont été re-tournés et re-diffusés avec les moyens techniques et les acteurs de notre époque.



Parce que nous aimons ce procédé, nous nous sommes demandé quelles autres émissions de chez nous pourraient recevoir le même traitement.

Voici le fruit de nos réflexions:

À plein temps

La mythique émission où la moitié des acteurs étaient des marionnettes aimait bien nous faire la morale sur des enjeux de société. Dans la nouvelle version, ce seraient des hologrammes qui nous diraient de ne pas prendre de drogue ou de ne pas voler l’argent de poche de notre soeur.

Épopée Rock





Pour être au goût du jour, ça s’appellerait «Épopée Rap». Et Joey Tardif serait remplacé par Loud.

Cover Girl



Bien avant que les drag queens ne soient un sujet d’actualité (c’est-à-dire en 2005), on pouvait voir René-Richard Cyr, Gilles Renaud et Frédéric Pierre se glisser sous les traits de personnages aux traits féminins. Et personne n’était scandalisé. Il faudrait que ça revienne...



Du tac au tac

Juste pour le plaisir de voir des habillements flamboyants (surtout des cravates très larges) des années 1970, on garderait le scénario de la nouvelle version campé dans cette époque. La série C’est comme ça que je t’aime tend à démontrer que Patrice Robitaille ferait un excellent Mario Duquette, le comptable agréé et agréable.





Cormoran

Sans en faire un remake intégral, ce qu’on proposerait plutôt, c’est un spin-off sur l’histoire du boucher fasciste, Clément Veilleux, qui était interprété par Raymond Bélisle. Notre version donnerait lieu à plusieurs scènes palpitantes impliquant de la viande et des fascistes.

Les rescapés

Dans la version originale, une famille de 1964 voyageait vers le futur pour atterrir en 2010 (ce qui était le présent à l’époque). Dans la version que nous proposons, une famille de maintenant (2023) voyagerait vers le futur en 2089, ce qui donnerait beaucoup de place à la créativité des auteurs pour imaginer de quoi le monde aurait l’air. (Mais ça coûterait cher en salopettes métalliques).



Catherine



Un peu comme Cobra Kai est la suite de Karaté Kid avec les mêmes personnages, mais en plus vieux, Catherine Junior serait une suite de Catherine où on suivrait les aventures de la nouvelle Catherine, qui serait la fille de l’ancienne Catherine (toujours jouée par Sylvie Moreau).

Deux frères



Ce serait pas mal la même chose que la version originale, sauf que les deux rôles principaux seraient joués par Sonny et Érik Caouette du groupe 2Frères. On n’a pas encore décidé lequel des deux va perdre une jambe.

La vie, la vie





Ce serait pas mal la même chose que la version originale, sauf qu’au lieu de se passer sur le Plateau-Mont-Royal, ça se passerait dans Rosemont (parce que les gens cool n’habitent plus sur le Plateau). Aussi, les quatre amis ne se verraient pas souvent en vrai parce qu’ils se pitonneraient à tout bout champ sur leurs téléphones cellulaires.



Merci à ChatGPT pour nous avoir inspiré dans la rédaction de cet article