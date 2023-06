Rammstein: des dizaines de jeunes femmes accusent le chanteur Till Lindemann d’être un prédateur sexuel

Des dizaines de jeunes femmes affirment avoir été droguées et agressées sexuellement par Till Lindemann, le chanteur du très populaire groupe heavy métal Rammstein, décrit comme un prédateur sexuel dans des enquêtes menées par des médias allemands.

D’après les témoignages recueillis par le quotidien Süddeutsche Zeitung et la chaîne publique allemande ARD, le chanteur âgé de 60 ans aurait profité d’un système de recrutement de jeunes filles sur les réseaux sociaux, à qui on offrait un accès aux coulisses en échange de rapports sexuels.

• À lire aussi: Des membres de Rammstein s’embrassent sur scène à Moscou pour dénoncer la loi «anti-gai»

Certaines d’entre elles soutiennent avoir été droguées et violées.

Pour sa part, l’hebdomadaire Die Welt fait état du rôle joué par une certaine Alena Makeeva, une Russe âgée d’environ 30 ans, officiellement directrice de casting de Rammstein, chargée de photographier et filmer de jeunes femmes assises dans la première rangée lors des concerts du groupe allemand.

Les filles sélectionnées par Lindemann, après visionnement des images, auraient été invitées à le joindre en arrière-scène pour faire la fête avec lui. Alcool et cocaïne étaient disponibles. Des agressions sexuelles auraient eu lieu dans les loges et à l’hôtel du chanteur.

• À lire aussi: Lizzo reprend une chanson de Rammstein en allemand

Cité par le quotidien Libération, un journaliste d’enquête allemand affirme que tous les témoignages relatent un même modus operandi. «Une témoin a raconté qu’on lui avait clairement proposé pendant un concert une relation sexuelle avec Lindemann en échange d’un passage en backstage», indique Daniel Drepper.

Plainte policière en Lituanie

Ces histoires scabreuses, qui éclaboussent Rammstein au moment où s’amorce une tournée européenne, font suite aux allégations de l’Irlandaise Shelby Lynn, qui a déclaré sur Twitter, à la fin du mois de mai, avoir été droguée et possiblement agressée sexuellement durant un concert à Vilnius, en Lituanie.

Elle a porté plainte à la police. Le groupe a nié les allégations.

Pour ce qui est des autres témoignages, pour lesquels il n’y aurait en ce moment aucune plainte policière, Rammstein n’a rien démenti.

• À lire aussi: Le groupe Rammstein critiqué pour une video les montrant en détenus de camps nazis

«Les publications de ces derniers jours ont suscité l’irritation et les questions du public et surtout de nos fans. Ces accusations nous ont tous profondément touchés et nous les prenons très au sérieux. Nous disons à nos fans: Il est important pour nous que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité lors de nos spectacles – devant et derrière la scène. Nous condamnons toute forme d’agression et vous demandons de ne pas vous engager dans des condamnations publiques de toutes sortes contre ceux qui ont porté des accusations. Ils ont droit à leur point de vue. Mais nous, le groupe, avons aussi un droit – à savoir de ne pas être jugé.»

La tournée de Rammstein se poursuit mercredi et samedi, à Munich. Aucune annulation n’a été annoncée.

Le dernier passage du groupe au Québec, qui a notamment attiré des foules monstres au Festival d’été en 2010 et 2016, remonte à août 2022, au parc Jean-Drapeau de Montréal.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s