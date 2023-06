Kim Kardashian aurait un nouvel homme dans sa vie

On en sait un peu plus sur l’homme que Kim Kardashian fréquente secrètement dans le dernier épisode des Kardashians.

Dans l'émission de téléréalité, diffusée jeudi le 8 juin, Kim Kardashian a révélé à Scott Disick lors d'un dîner que ses amis l'avaient mise en contact avec un homme mystérieux.

Elle l'a même emmené à l'endroit secret où elle avait l'habitude d'aller avec son ex Pete Davidson.

• À lire aussi: Kim Kardashian épuisée face aux défis de la vie de parent

• À lire aussi: Pete Davidson pousse un fan un peu trop insistant à une partie de basketball

« Ce qui est très drôle, c'est que mes amis voulaient que je rencontre quelqu'un, alors nous sommes allés à New York et nous sommes allés à (bip) », a-t-elle déclaré. « J’aime bien cet endroit parce qu'il y a une salle privée en bas, mais ensuite sur Internet, on a pu lire «Kim se reconnecte à Pete juste là». Mais c'était l'endroit où nous avions nos dîners secrets avec Pete et il doit probablement penser: je sais ce qu'elle fait. »

Scott Disick a ensuite demandé si l'homme, qu'il a appelé Fred, répondait à ses critères, et elle a répondu : « Oh, il répond aux critères ».

Au cours de leur conversation, la star de 42 ans a admis qu'il était difficile d'avoir des rendez-vous discrets en évitant les photographes.

« Si l'on vous voit avec quelqu'un, et si cela commence à ne pas marcher, vous devez presque essayer de faire durer les choses un peu plus longtemps parce que vous êtes gênée que cela ait été si rapide », a-t-elle expliqué.

Dans une confession, la femme d’affaires a confié qu'elle avait l'impression d'être « dans une relation sérieuse » avec Pete Davidson juste à cause des médias.

« La seule chose que j'ai apprise de ma dernière relation, c'est que les médias m'ont donné l'impression que j'étais dans une relation sérieuse et rapide. J'ai juste envie de me m’amuser un peu, il n'y a rien de mal à ça », a-t-elle déclaré.

Kim Kardashian et Pete Davidson sont sortis ensemble entre novembre 2021 et août 2022.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s