«Pageboy»: Elliot Page raconte sa première expérience sexuelle avec un homme dans son nouveau livre

On en apprend beaucoup sur la sexualité d’Elliot Page cette semaine. Après avoir dévoilé qu’Olivia Thirlby et lui avaient des relations sexuelles «tout le temps» sur le plateau de tournage de Juno, il explique comment s’est déroulée sa première expérience sexuelle avec un homme alors qu’il s’identifiait toujours comme une femme dans sa nouvelle biographie, Pageboy.

Elliot raconte dans son livre à quel point il a fallu beaucoup de temps et d’expériences avant de s’accepter comme il est vraiment.

En plus d’avoir raconté en détail ses premiers ébats amoureux avec une femme, Page décrit aussi sa première expérience sexuelle avec un homme âgé de 16 ans.

L' acteur de The Umbrella Academy se souvient d'être sorti avec un camarade de classe nommé Kenneth, qu'il a rencontré à l'école secondaire alors qu’il habitait en Nouvelle-Écosse.

«Kenneth était doux, sensible et mignon. Un visage unique avec des pommettes saillantes et des yeux électriques, ses cheveux châtains foncés et souples», écrit-il dans son livre.

Il explique que les deux se sont souvent donnés à quelques frotti-frotta dans la chambre à coucher, mais qu’il hésitait à passer à l’acte. Sans rien enlever à son partenaire du moment, qu’il décrit comme étant un amant généreux et attentionné.

Page dit aussi avoir joué le jeu et même fait semblant d’avoir un orgasme pour faire plaisir à Kenneth.

En entrant plus dans les détails, l’acteur de 36 ans dit qu’il était en «panne sèche» et que ce qui devait «mouillé» ne mouillait tout simplement pas.

Il reste tout de même reconnaissant de l’attitude de son partenaire.

«Nous essayons et arrêtions, essayons et arrêtions, essayons et arrêtions, puis nous arrêtions d'essayer», dit-il.

«J’ai eu de la chance d'être avec quelqu'un d'aussi adorable que Kenneth. Cela aurait pu se terminer différemment», ajoute-t-il.

En 2014, alors qu'il s'était déjà établi à Hollywood, Elliot s'est révélé publiquement homosexuel disant en avoir marre de se cacher. En 2020, l’acteur a confirmé sa transition.

Le livre Pageboy d’Elliot Page est disponible dès maintenant.