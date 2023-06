Tom Brady a démoli le drone de MrBeast avec un ballon de football

Pet pis Répète sont en bateau. Pet lance un ballon sur le drone de Répète. Qui n’est pas fâché outre-mesure parce que, de toute façon, Pet et lui sont archi-multi-millionnaires?

Dans le plus récent épisode de la chaîne YouTube MrBeast, le YouTubeur le plus célèbre au monde s’amuse à visiter 7 yachts de valant de 1 dollar à 1 milliard de dollars.

Lorsqu’il est sur le 6e bateau, celui d’une valeur de 300 millions de dollars, Jimmy Donaldson (de son vrai nom) reçoit la visite de nul autre que Tom Brady, le joueur de football qui gagne le Super Bowl à toutes les années (ou presque).



On ne comprend pas ce qu’il fait là, mais face à l’immensité de l’absurdité de l’existence, disons que c’est une situation inexpliquée dont le dénouement ne nous importe guère.



Après avoir exploré tous les recoins de l’embarcation haut de gamme, Brady, Donaldson et sa bande joyeux drilles ont fait ce que les gens font quand ils ne savent plus quoi faire: ils se sont lancé un ballon de football américain.

Bien sûr, MrBeast n’a pas été capable d’attraper la passe parfaite que lui a servie le quintuple récipiendaire du trophée de meilleur joueur du Super Bowl.

Après ce petit moment malaisant, l’homme aux 159 millions d’abonnés YouTube a demandé à son invité de marque s’il était capable d’atteindre son drone, avec un ballon de football, dans les airs.

Brady s’est exécuté et il a frappé la caméra volante dès son premier essai.

C’est à voir dès 10:47 dans la vidéo ci-dessous.



Un des amis de MrBeast a rapidement récupéré l’appareil après sa chute dans la mer.

Mais si ce dernier ne fonctionne plus, nous n’avons pas à nous en faire pour l’avenir financier du YouTubeur de 25 ans.

Quoique, le gaspillage, c’est mal.

