Vin Diesel dément les rumeurs de chicane avec Jason Momoa

Vin Diesel a démenti les rumeurs de dispute avec son camarade de Fast & Furious X, Jason Momoa.

L’acteur de Game of Thrones a rejoint la franchise pour le dixième opus de la saga, dans lequel le flamboyant Dante Reyes, qu’il incarne, affronte Dominic Toretto, joué par Vin Diesel.

Photo AFP

La semaine dernière, il a été rapporté que Vin Diesel n’avait pas apprécié que son collègue lui vole la vedette et il a estimé que son jeu d’acteur gâchait le film et était à l’origine des critiques négatives qu’il a reçues.

Jeudi, cependant, Vin Diesel a mis fin à ces rumeurs en publiant sur Instagram une photo de lui et de son camarade dans les coulisses du tournage de Fast & Furious X. «J’aime à quel point tous les acteurs de notre franchise se sentent expressifs et collaboratifs en entrant dans notre univers, a-t-il écrit en légende. Jason voulait essayer quelque chose de totalement unique et spécial et a fini par créer un personnage qui vole la vedette et que le monde n’oubliera pas. Merci à tous d’avoir assuré comme vous le faites toujours...»

Jason Momoa a fait écho à Vin Diesel dans les commentaires de son post: «Aloha à tous (emojis de cœur), super moments. Mahalo (merci) de m’avoir donné ma chance, boss.»

Vin Diesel et Dwayne Johnson ont longtemps été en froid depuis leur collaboration sur la saga, ce qui a conduit ce dernier à quitter la franchise après le huitième film en 2017. Cependant, The Rock a récemment confirmé qu’ils avaient enterré la hache de guerre et qu’il reprendrait le rôle de Luke Hobbs dans le prochain film.

Vin Diesel a annoncé dans son nouveau post Instagram que la suite de Fast & Furious X sortirait début avril 2025.

