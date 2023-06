Mardi, le 450 a célébré son 25e anniversaire dans l'indifférence générale

Le 13 juin 1998, le Québec était divisé à tout jamais.

Tard mardi soir, un lecteur particulièrement attentif nous a envoyé le message suivant: «Très déçu aucun mot sur les 25 ans du 450 aujourd’hui.»

En effet, nous n’avions pas parlé de ce jour fatidique du 13 juin 1998 où la grande région métropolitaine de Montréal fut scindée en deux entités téléphoniques: le 514 pour les gens assez cool pour habiter sur l’île de Montréal (ou l’île Perrot, ou l’île Bizard) et le 450 pour ceux qui résidaient en périphérie.

On s’est sentis un peu mal de ne pas avoir couvert cet anniversaire de la plus haute importance, mais en même temps, il était étrange considérant la quantité de nourriture médiatique que l’on engloutit chaque jour qu’on n’en ait pas entendu parler.

On a demandé à notre interlocuteur, ce cher Yves Brunelle, comment il avait été notifié de l’anniversaire d’un quart de siècle de la création du code régional désignant maintenant, dans le langage populaire, la banlieue montréalaise.

Ce qui est rigolo, c’est que l’événement lui a été remémoré par ses souvenirs Facebook à cause d’une image qu’on a publiée, nous, le Sac de Chips, il y a 5 ans lors du 20e anniversaire.

Fack ça fait exactement 20 ans que vous devez composer le 450 pour appeler vos amis en banlieue, et le 514 à chaque fois que vous appelez en ville. MÊME SI VOUS ÊTES DÉJÀ EN VILLE! C'était la révolution. Publié par Le sac de chips sur Mercredi 13 juin 2018

Évidemment, on ne s’en souvenait pas.



Mais revenons à nos moutons.

On a «fait nos recherches» dans l’univers médiatique: le Journal de Montréal n’en a rien dit, TVA Nouvelles a ignoré l’anniversaire et La Presse semble avoir fait l’impasse.

Le Devoir avait souligné le 20e anniversaire avec un article intéressant, mais a choisi de passer le 25e sous silence.

Heureusement, vous pouvez compter sur le Sac de Chips pour vous informer.



Donc voilà, le 13 juin 1998, dans le temps où faire l’épicerie coûtait moins que 300 dollars, où fumer en toute quiétude dans un bar était une chose normale et où TikTok n’était encore que les sons produits par les aiguilles d’une montre et quelqu’un qui cogne à une porte, le code régional 450 était instauré, créant un schisme entre Montréal et sa banlieue.



Sondage Où étiez-vous le 13 juin 1998? Dans la piscine à Roberge, en train de fumer un batte Au bureau, en train de faxer des jokes En dessous de mon Saturn SW qui avait un problème de suspension Au téléphone, en train de me pratiquer à pitonner 10 chiffres au lieu de 7 Partagez votre résultat sur Facebook

