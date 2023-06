Kim Kardashian dévoile ce qui l’excite chez un homme

Mesdames et messieurs, si vous avez un jour rêvé de conquérir le coeur de Kim Kardashian, on sait maintenant ce que vous devez faire pour être séduire la femme d’affaires de 42 ans.

Dans un récent épisode de Keeping Up With the Kardashians, Kim dévoile ce qui l’allume chez un homme et ce qui l’excite dans la chambre à coucher.

• À lire aussi: «Il répond aux critères»: Kim Kardashian en dit un peu plus sur son nouvel amoureux mystérieux, mais pas tant que ça

• À lire aussi: Kim Kardashian aurait un nouvel homme dans sa vie

La star de télé-réalité a révélé sa liste de qualités de rêve chez un partenaire, admettant qu'un beau sourire est une priorité pour elle.

«Les dents sont un gros turn on pour moi, a déclaré Kim. Plus elles seront droites, plus je serai excitée», ajoute-t-elle.

AFP

Quant au reste de ses qualités désirées chez l’homme de ses rêves, elle dit à ses amis qu'elle veut un homme calme, avec une bonne hygiène et pas de problèmes de maman ou de papa qui la protégera et se battra pour elle.

Tout ça, en étant plus grand qu’elle, en gardant une bonne forme physique et en étant indépendant.

Rien de moins.

Pour ceux que ça intéresse, elle ne ferme pas ses portes à quelqu’un de chauve.

AFP

On garde l’esprit ouvert quand même.

Kim souhaite aussi que celui qui saura voler son coeur puisse être un modèle pour ses enfants North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans, et Psalm, 4 ans.

On rappelle que la mannequin a été mariée à trois reprises, dont de 2014 à 2022 avec Kanye West.

AFP

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s