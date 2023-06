Le bidet usagé de Beyoncé et Jay-Z est à vendre sur eBay

Des objets ayant appartenu au couple de super-vedettes de la chanson ont récemment été mis en vente sur internet.



Les gens riches, souvent, ça n’aime pas le papier de toilette.

Mais ça ne veut pas dire qu’ils ne nettoient pas leur postérieur après avoir passé des moments de qualité sur le trône.

Les personnes dotées de moyens financiers dignes de ce nom préfèrent habituellement laver les environs de leurs trous-de-pet au moyen d’un bidet, ou (si vous avez écouté l’émission Si on s’aimait encore) d’une «toilette lave-cul».



Avec une valeur combinée évaluée à 2,5 milliards de dollars étatsuniens, Beyoncé et Jay-Z font évidemment partie de la catégorie «gens riches et célèbres».

Cela signifie donc qu’ils sont des amateurs de bidets.

Mais puisqu’ils sont aussi des amateurs de «déménager souvent», cela signifie aussi qu’ils laissent derrière eux, dans toutes les résidences où ils séjournent, des «toilettes lave-cul».

L’encanteur basé en Californie Eric’s Architectural Salvage LA a pu mettre la main sur un lot d’articles ayant appartenu au couple multimilliardaire, et parmi les lumières extérieures et les cadres de portes en métal, on retrouve un splendide bidet ayant servi à nettoyer les foufounes royales de Queen B et d’au moins la moitié des artistes du duo ayant accouché de l’album Watch The Throne en 2011.

Capture d'écran / eBay

Mais attention, si vous pensez vous procurer l’objet, soyez prêts à allonger les dollars.



Il vous en coûtera en effet 2400 dollars étatsuniens pour acquérir le bidet décrit comme «l'un des plus beaux bidets», sur eBay.

«Il est doté d'un incroyable matériel Sherle Wagner. SW était connu pour fabriquer de belles pièces glamour qui étaient souvent plaquées or. Je ne sais pas si ce matériel est plaqué or car nous ne sommes pas en mesure de le tester, mais il est fort possible que ce soit le cas», précise l’annonce.

Le bidet provient de la résidence de 55 millions de dollars que Beyoncé et Jay-Z ont occupée de 2015 à 2016, avant de déménager ailleurs.



Les nouveaux propriétaires ont choisi de tout refaire en neuf, rendant ainsi disponible la pièce de collection.

