Marie-Chantal Toupin trouve que Shania Twain lui ressemble et publie plusieurs TikToks la mettant au défi

Dimanche soir, Marie-Chantal Toupin a été très active sur TikTok.

La chanteuse de 51 ans a publié plusieurs photos de Shania Twain sur le réseau social, en soulignant qu’elle trouve qu’elle lui ressemble.

«Shania Twain qui me ressemble comme dans mon video clip soiree de filles Îm princeless ...», peut-on lire sous la première photo de la chanteuse country.

«Its mee haaaaaaaaaaa Shania Twain its my twins», retrouve-t-on en légende de la seconde photo, qui est légèrement différente de la première.

La troisième photo est une comparaison côte-à-côte de MC, tirée de son clip Soirée de filles, et de Shania. La ressemblance est quand même frappante.

Ensuite, la même photo a été republiée, cette fois-ci avec en légende: «Je lance le defi a Shania Twain... elle me ressemble drôlement physiquement dans mom video clip de 2004 a soiree de filles... jaimerais bien kancer un defi a ce petit bout de femme rempli de couille .. a se costumer et me rendre visite afin de comparer nos physique e faciaux car je mesure tout de meme 5.7 mais la grandeu de l’ame n’a pas de mesure ... Shania est la plus grande et la plus feroce haaaa ... Qui va vouloir voir ce defi? Haaaaa je te luv deja ST go les girls»

Le photo suivante en est une de Shania en noir et blanc, où on lui voit tout le fond de culotte. «À me ressemble ça aucun sens sauf que .. elle on voit son fond de culotte haaaaaaaa»

Pour terminer la série de publications, MC a republié pour une 3e fois le même montage en la relançant au défi de se déguiser en elle et de la rencontrer.

Shania n’a toujours pas répondu.