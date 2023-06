Denis Lévesque lance son propre balado

En mai 2022, Denis Lévesque quittait les ondes de TVA et accrochait son micro pour de bon. Un peu plus d’un an plus tard, Denis Lévesque se lance dans un tout nouveau projet, son propre balado.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, l’ancien animateur de LCN annonce qu’il prépare un podcast indépendant et «sans allégeance».

Selon les informations du chroniqueur de La Presse Hugo Dumas, Lévesque aurait d’ailleurs loué un studio à Montréal et il prévoit filmer l’enregistrement de son balado.

Denis Lévesque prévoit produire entre 100 et 120 épisodes par année, soit près de trois épisodes par semaine. Ils seront disponibles sur toutes les plateformes d’écoute.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du grand retour de Denis Lévesque.

