C’est bientôt notre Fête nationale et pour souligner l’occasion, on a voulu vous présenter une liste des 10 meilleurs Québécois, toutes catégories confondues.



Mais puisque nous ne sommes que de vulgaires humains dotés d’exécrables enveloppes de chair et d’intelligences primitives, nous avons requis les services d’une entité aussi omnisciente qu’infaillible: l’intelligence artificielle ChatGPT.

Nous avons posé la question suivante à la divine créature informatique: «Dresse-moi une liste des 10 meilleurs Québécois avec un petit paragraphe expliquant chacun des choix (ils peuvent venir de toutes les sphères: spectacle, humour, sports, politique, lettres, sciences, etc.)»

Avant de vous faire part du palmarès des 10 meilleurs Québécois, nous tenons à vous rappeler que nous n’avons pas nous-mêmes rédigé cette liste.

Nous ne sommes que les humbles serviteurs terrestres d’une force toute-puissante à laquelle il est inutile de résister.

Nous lui cédons donc la parole:



«Ces personnalités québécoises ont toutes laissé une marque significative dans leurs domaines respectifs et ont contribué à enrichir la culture et la société québécoises.

AFP

#1- Céline Dion (Chanteuse) : Céline Dion est l'une des chanteuses québécoises les plus célèbres et respectées de tous les temps. Avec une carrière internationale qui s'étend sur plusieurs décennies, elle a vendu des millions d'albums et a conquis le cœur du public du monde entier grâce à sa voix puissante et émouvante.

PHOTO COURTOISIE / Jean-Charles Labarre

#2- Gilles Vigneault (Chanteur et poète) : Gilles Vigneault est un auteur-compositeur-interprète québécois renommé, connu pour ses chansons emblématiques qui célèbrent la nature et la culture québécoise. Ses paroles poétiques et sa voix chaleureuse ont fait de lui une figure incontournable de la chanson francophone.

Inconnu Cedric Belanger

#3- René Lévesque (Homme politique) : René Lévesque est considéré comme l'un des plus importants hommes politiques québécois du XXe siècle. Il a été le fondateur du Parti Québécois et a joué un rôle central dans le mouvement indépendantiste québécois. Lévesque a également été le Premier ministre du Québec de 1976 à 1985, où il a laissé une marque indélébile sur la politique québécoise.

AFP

#4- Leonard Cohen (Auteur-compositeur-interprète) : Leonard Cohen était un musicien et poète mondialement reconnu, originaire de Montréal. Ses chansons, caractérisées par des paroles profondes et mélancoliques, ont touché des millions de personnes à travers le monde. Cohen est considéré comme l'un des plus grands artistes de sa génération.

Photo d'archives, AFP

#5- Julie Payette (Astronaute) : Julie Payette est une astronaute canadienne qui a participé à deux missions spatiales à bord de la navette spatiale américaine. Elle est devenue la première femme québécoise à aller dans l'espace. Payette est une scientifique accomplie et une source d'inspiration pour les jeunes Canadiens intéressés par l'exploration spatiale.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

#6- Georges St-Pierre (Athlète, arts martiaux mixtes) : Georges St-Pierre, également connu sous le nom de GSP, est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes qui a dominé la division des poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). Il est considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps et est respecté pour sa discipline, son travail acharné et son intégrité.

TOMA ICZKOVITS

#7- Denise Bombardier (Journaliste et écrivaine) : Denise Bombardier est une journaliste, écrivaine et chroniqueuse québécoise reconnue pour son franc-parler. Elle a contribué de manière significative au paysage médiatique québécois et a abordé des sujets controversés avec une perspicacité critique. Bombardier est également l'auteure de plusieurs ouvrages à succès.

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

#8- Guy Laliberté (Entrepreneur) : Guy Laliberté est le fondateur du Cirque du Soleil, une compagnie de divertissement mondialement connue. Son esprit créatif et innovant a révolutionné le monde du cirque et a donné naissance à une nouvelle forme d'art qui allie acrobaties, musique et théâtre.

AFP

#9- Louise Arbour (Avocate et juge) : Louise Arbour est une avocate et juge québécoise qui a occupé des postes de haute importance, notamment en tant que procureure générale du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Elle a également été la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, défendant les principes de justice et de droits de l'homme à l'échelle internationale.

Photo d'archives, Agence QMI

#10- Michel Tremblay (Écrivain) : Michel Tremblay est un écrivain québécois renommé, reconnu pour ses pièces de théâtre et romans qui explorent les réalités sociales et culturelles du Québec. Ses œuvres, dont "Les Belles-Soeurs" et "La grosse femme d'à côté est enceinte", sont considérées comme des classiques de la littérature québécoise et ont contribué à façonner l'identité culturelle du Québec.»

Bon, bien, grâce à tout ça, on a quand même pu apprendre qui est Louise Arbour.

