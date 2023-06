Un employé de McDo lance un breuvage en plein visage à un client et ça tourne au vinaigre

Des images devenues virales montrent une altercation s’étant récemment produite dans une succursale McDonald’s australienne.



Sur la vidéo filmée dans le McDo dans le quartier Wynyard du centre-ville de Sydney, on peut voir un employé perdre les pédales et envoyer le contenu d’un gobelet de boisson gazeuse directement dans le visage d’un client.

• À lire aussi: Une mère de famille trouve un exacto dans un Joyeux festin au Mcdo

Ce dernier perd à son tour la boule à l’écran de la caisse. S'ensuit une mini-bataille de tranchées opposant d’un côté, le client arrosé, et de l’autre côté, les employés de l’établissement.

«Ce qui n'est pas montré dans la vidéo, c'est que le client entre plus tôt dans le restaurant et passe derrière le comptoir pour perturber la cuisine et menacer l'équipe», a cependant déclaré McDonald's Australie par voie de communiqué.



Cela ne donnait toutefois pas le droit aux travailleurs d’agir de la sorte avec le client, selon l’entreprise.

• À lire aussi: Arnaud Soly goûte le nouveau Poulet Big Mac et y découvre quelques ingrédients étranges



«Le comportement de nos employés dans cette vidéo n'est pas conforme à nos politiques et nous examinons cela avec le restaurant. Les comportements antisociaux ne sont pas tolérés dans nos restaurants et nous nous attendons à ce que nos employés soient traités avec respect à tout moment», a ajouté la division australienne du géant mondial du hamburger.



La police de la Nouvelle Galles du Sud a été appelée sur les lieux à la suite de l’incident et d’une plainte formulée par le client de 23 ans.



Deux mineurs de 17 et 15 ans respectivement ont par la suite été appréhendés et devraient faire face à la Loi sur les jeunes contrevenants australienne.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s