Maya Hawke a fait croire à son père Ethan qu'elle allait en thérapie alors qu'elle s'en allait perdre sa virginité

Maya Hawke a menti à son père Ethan Hawke au sujet d'aller en thérapie alors qu'elle allait en fait perdre sa virginité.

Lors d'une apparition sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen mardi, l'actrice de Stranger Things, qui est la fille d'Ethan Hawke et Uma Thurman, a fait l'aveu alors qu'elle participait à un jeu avec sa co-vedette d'Asteroid City, Bryan Cranston.

«Quel a été le pire problème que vous ayez eu à l'adolescence?», a demandé l'hôte Andy, ce à quoi elle a répondu: «Oh, j'ai menti sur l'endroit où ... j'ai dit que j'allais suivre une thérapie, et je suis vraiment allé perdre ma virginité.»

La vedette de Breaking Bad, Bryan, a dit en plaisantant: «Moi aussi.»

«Je n'arrive pas à croire que je viens de dire ça, mais c'est vrai», a ajouté Maya. «Mon père était très, très bouleversé.»

La jeune femme de 24 ans a ensuite précisé que l'acteur de Before Sunrise avait simplement découvert qu'elle avait menti sur le fait d'aller en thérapie, plutôt que sur la partie virginité de la situation.

«Il m'a donné du fil à retordre», se souvient l'actrice. «Il était comme, "Où étais-tu? Où es-tu allé?' Et j'ai dit: "Comment suis-je censée avoir des secrets si je n'ai pas le droit de mentir?'"»

«Wow, c'est une si bonne ligne», a répondu Andy, avant de demander si l'acteur de Gattaca respectait sa réponse.

«Il l'a fait, il était comme, "F ** k cette gamine!"», a confirmé Maya.

Asteroid City, avec également Scarlett Johansson, Jason Schwartzman et Tom Hanks, sortira en salles vendredi.

