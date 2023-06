Paul Houde révèle être atteint d’un trouble du spectre de l'autisme

Paul Houde était de passage à Sucré Salé et a fait une révélation étonnante. Bien qu’il avait des doutes depuis un certain moment, l’acteur et animateur a dévoilé qu’il est atteint d’autisme.

En entrevue avec Mélanie Maynard, Houde a révélé avoir fait des tests pour savoir s’il souffrait du trouble du spectre de l'autisme.

«[Il y a un mois], j’ai passé tous les tests et le verdict a été: oui», a-t-il dit.

Paul Houde a expliqué qu’il avait des doutes depuis un certain moment et que certains signes lui ont mis la puce à l’oreille.

«Il y avait depuis longtemps, des soupçons. Par exemple, [mon| obsession de la précision ou quand on change des choses [à ma routine]. C’est peut-être pour ça que j’ai eu un hiver difficile parce que j’ai beaucoup de changements professionnels».

Pour l’instant, il ne sait pas de quelle forme d’autisme il est atteint mais il semble tout de même bien accueillir la nouvelle.

