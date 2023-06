Une participante du «Championnat européen de sexe» promet une compensation à ses admirateurs après avoir quitté la compétition

Le «Championnat européen de sexe» qui s’amorçait le 8 juin dernier et qui devait durer six semaines est déjà terminé.



Dans la catégorie «véritable fiasco», on pourrait dire que la compétition organisée par la Fédération Suédoise de Sexe n’est devancée que par le tristement célèbre Fyre Festival.

En effet, quelques jours après que des participants provenant des quatre coins de l’Europe soient débarqués à Stockholm pour rivaliser d’adresse sexuelle, les choses ont tourné au vinaigre.



Le Daily Star rapporte que l’événement décrit comme un «Big Brother à faible budget» est rapidement devenu «hors de contrôle».

Les participants devaient participer à des séances de sexe de 45 minutes par jour, au cours desquelles ils étaient évalués sur une panoplie de critères dont la technique et la créativité.

Les femmes devaient être payées 690 livres sterling par jour, tandis que les hommes devaient se contenter de 345 livres.



Une somme de 860 000 livres sterling était promise à la personne qui deviendrait «championne européenne de sexe».

Or, il semble que tout ce beau monde n’a pas été payé selon les ententes préalablement établies.



«La situation est devenue incontrôlable. C'est le chaos. Plus que ça: c'est devenu un film d'horreur», avait déclaré Selva Lapiedra, qui représentait l’Espagne.



Dragan Bratic, qui est à la tête de la Fédération Suédoise de Sexe, affirme quant à lui que plusieurs «athlètes» n’ont pas respecté les règles.



«Ils ont même apporté de l'alcool à la maison et ils n'ont pas du tout agi comme des sportifs. Tous les concurrents sont donc disqualifiés du concours», a-t-il déclaré.

Talia Mint, 24 ans, qui représentait l’Ukraine à l’événement a, elle, indiqué qu’elle allait poursuivre Bratic et l’organisation du Championnat européen de sexe.



Compétitionnant sous les couleurs finlandaises, Ann Joy a cependant trouvé un moyen original de compenser les admirateurs qui avaient voté pour elle au début des (c’est le cas de le dire) hostilités.



Décrivant la situation comme «Fu**ed Up», la star du porno a fait une publication Instagram où elle demandait à ses fans de ne plus voter pour elle.



«S'il vous plaît, ne votez plus pour moi sur le site du championnat du sexe. Ceux qui ont voté, veuillez m'envoyer votre nom d'utilisateur sur le site de livesexhouse et je vous enverrai le lien pour une période d'essai gratuite pour mon OF (Only Fans) en compensation», a écrit la participante.



«Le projet était une excellente idée, mais organisé de manière extrêmement peu professionnelle. Mentir, manipuler, personne n'a été payé pour le travail qu'il a fait. Bien sûr, nous sommes tous partis», a ajouté Joy.



Elle a cependant précisé qu’elle allait bien et qu’elle allait profiter de la situation pour visiter Stockholm.

