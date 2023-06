Un des Twins de «Révolution» a sauvé Beyoncé dont un des mamelons a failli sortir de sa robe pendant son concert

Depuis un peu plus d’un mois, les Twins accompagnent la reine en personne, Queen B, lors de ses flamboyantes performances de la tournée Renaissance.

Les jumeaux Laurent et Larry Bourgeois qui ont conquis le Québec lors de leur participation à l’émission Révolution, sont évidemment dotés d’un talent exceptionnel pour la danse, mais ils pourraient aussi apparemment être stylistes vestimentaires.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut en effet apercevoir un des deux Twins (désolé, c’est difficile de distinguer duquel il s’agit) venir à la rescousse de Beyoncé alors qu’un de ses mamelons tente de s’immiscer hors de sa robe.



La scène s’est produite lors du spectacle donné à Hambourg, en Allemagne, mercredi soir.



«Lors de la performance de BMS au concert d'aujourd'hui à Hambourg, Beyoncé a eu un problème avec son costume et l'un des jumeaux, s'en rendant compte, est rapidement intervenu et a aidé ! Cela montre le respect et l'admiration qu'ils ont pour elle, et il n'est pas étonnant qu'ils soient les jumeaux les plus âgés de la reine», peut-on lire en portugais sous la publication TikTok.

Le dernier bout est une référence au fait que Queen B et son conjoint Jay-Z sont parents de jumeaux, Rumi et Sir, qui sont âgés de 6 ans.



Dans les commentaires, les admirateurs de Beyoncé sont dithyrambiques!

Ils acclament la bienveillance des jumeaux et applaudissent leur dévouement envers la protection de leur reine.

Bravo Laurent ou Larry!

