Il se retrouve seul dans un Super C fermé pour la Saint-Jean Baptiste

Ce n'est pas nouveau, la Saint-Jean est un jour férié au Québec.

Eh bien, on pense qu'un Super C de Victoriaville n'a pas reçu le message.

Un utilisateur TikTok, connu sous le nom de Félix Chauvette, a publié une vidéo où on peut le voir entrer dans une épicerie qui est censée être fermée pour la Fête nationale.

Si plusieurs personnes auraient eu la pensée malhonnête d'en profiter pour faire leurs courses, il a plutôt décidé de documenter son expérience et même de répondre au téléphone afin d'informer les gens que le Super C en question était bel et bien fermé.

Les internautes se demandent franchement si ce n'est pas qu'un coup monté et si Chauvette ne serait tout simplement pas un employé du supermarché qui cherche l'attention.

Le principal intéressé est revenu à la charge un peu plus tard afin de clarifier la situation.

Dans une deuxième vidéo, il indique que la police est venue sur place et assure qu'il ne travaille pas à ce Super C.

@felixchauvette54 pour ceux qui mon dit que yje travaillais la bas... ♬ son original - Felix Chauvette

On tient à souligner l'honnêteté de ce citoyen ainsi que son professionnalisme lorsqu'il répond au téléphone.

On l'engagerait.

