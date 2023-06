17 photos d'Ashley Graham, la femme la plus sexy du monde

En avril 2023, la mannequin Ashley Graham, a été élue la femme la plus sexy au monde par le populaire magazine Maxim. Deux mois plus tard, Le Sac de Chips prend le temps de souligner l’occasion.

Âgée de 35 ans, Ashley Graham est considérée comme étant la «reine des courbes» et une «bouffée d’air frais dans l’industrie de la mode».

Au Sac de Chips, on la connaît surtout pour ses nombreux malaises au tapis des rouges des Oscars aux fils des années.

• À lire aussi: Hugh Grant est désagréable avec Ashley Graham sur le tapis rouge des Oscars 2023 et cause un malaise

• À lire aussi: Ashley Graham a créé un énorme malaise sur le tapis rouge des Oscars lors de son entrevue avec Jason Momoa

Néanmoins, la mannequin originaire du Nebraska est considérée comme la femme la plus sexy au monde en 2023 et on est loin d’être en désaccord.

Pour souligner ce titre nettement mérité, voici 17 photos aguichantes d’Ashley Graham.

