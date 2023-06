Un Youtubeur français se moque des émissions jeunesse québécoises

Au Québec, les émissions jeunesse ont toujours été d’importants outils éducatifs.

Plusieurs d’entre elles sont même financées par le ministère de l’Éducation.

La Souris verte, Bobino, Passe-Partout ou Cornemuse sont devenus d’importantes figures culturelles au Québec. Cependant, pour un étranger, elles peuvent paraître bizarres.

Dans une vidéo publiée récemment sur sa chaîne YouTube, Joueur du grenier fait un court historique des émissions jeunesse en France pour ensuite explorer celles d'autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique, des pays du Maghreb et, évidemment, le Québec.

Parmi les émissions d’ici, on retrouve You Hou, mettant en vedette un jeune Pierre Curzi, Téléfrançais, qui est particulièrement déstabilisante comme émission et des classiques plus modernes comme Bibi et Geneviève, Enfanforme, la Boîte à lunch, Sur le rue Tabaga, Cornemuse et, bien sûr, Passe-Partout.

Évidemment, il ne mâche pas ses mots.

Y’a d’autre chose que le Club Dorothée dans la vie...

Il fait même appel à une marionnette québécoise, interprétée par Guiz De Pessemier pour l’aider.

