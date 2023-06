Math Duff voit un homme qui dort debout à l'épicerie

On voit plein de gens lorsqu’on va faire notre épicerie, surtout à Montréal.

Mathieu Dufour a été témoin d’une scène plutôt inusitée en allant faire ses courses cette semaine.

Alors qu’il se dirige en direction d’un Maxi, qu’on reconnaît par les couleurs bleu et jaune sur le bâtiment, l'humoriste est tombé avec un homme qui s’est vraisemblablement endormi debout.

Évidemment, Math Duff a filmé toute la scène!

Après l’avoir observé pendant un certain moment, il s’est approché pour voir si l’homme en question aurait une réaction, mais sans succès.

On espère que notre narcoleptique du Maxi a réussi à finir son épicerie et à rentrer chez sain et sauf.

