Mélanie Maynard et Julie Perreault ont un fou rire hilarant à Sucré Salé

Mélanie Maynard et Julie Perreault ont offert aux téléspectateurs de Sucré salé un beau moment de télévision alors qu'elles ont été prises d'un fou rire contagieux!



Dans l'émission diffusée mardi le 27 juin, Mélanie recevait en entrevue Julie Perreault pour parler de ses 25 ans de carrière.

À un certain moment dans la discussion, la comédienne a été surprise d'apprendre que l'animatrice était toujours en couple avec son amoureux, avec qui elle a une différence d'âge considérable.



«C'est-tu encore ton chum, lui? Le plus jeune?», a questionné celle qui est également photographe.



Ce à quoi Mélanie Maynard a rapidement rétorqué: «C'est le plus jeune que j'ai jamais eu, oui. Il a fini son secondaire, quand même!»



Les deux femmes ont automatiquement été prises d'un grand éclat de rire, Mélanie ne pouvant même contenir ses larmes.

Le moment s'est poursuivi alors que Mélanie a expliqué qu'au début de sa relation, elle prenait constamment des photos de son conjoint et elle. Si elle explique que c'est pour voir si, un à côté de l'autre, la différence d'âge était visible, elle lance avant, à la blague, que c'était pour l'immigration, ce qui a fait éclater de rire son invitée. Rappelons que Diego, celui qui fait battre son coeur, est originaire d'Espagne.



Sur les réseaux sociaux, où l'extrait a été partagée, les internautes ont été nombreux à mentionner avoir beaucoup ri avec elles, et plusieurs ont même souligné adorer le style d'animation de Mélanie Maynard, qui permet des moments de la sorte.



Voyez ou revoyez l'extrait en haut de l'article!



