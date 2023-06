Un compte Instagram canadien lance une pétition pour faire de la poutine le plat officiel du Canada et ça nous fâche en maudit

On va mettre quelque chose au clair tout de suite, ne touchez pas à notre poutine taba****.

Ce n’est pas nouveau, le reste du Canada a une certaine tendance à vouloir s’approprier nos symboles culturels québécois.

• À lire aussi: On est tombé sur une vieille vidéo de Mathieu Baron qui mange de la poutine à Loft Story et on n'y croit pas nos yeux

• À lire aussi: [QUIZ] Pouvez-vous identifier d'où viennent ces poutines?

• À lire aussi: Les complotistes s'en prennent à la place de poutine préférée de Legault

Tout le monde le sait, l’Alberta est tellement un gros producteur de sirop d’érable...

Et là, on entend déjà quelques Français nous dire: «Mais le Québec fait partie du Canada , non?».

Oui, mais non.

On ne commencera pas à faire la différence entre le Québec et le reste du Canada, ça s’entend déjà. Par contre, lâchez notre poutine.

Un compte Instagram du nom de @Poutination a lancé une pétition sur le web afin de faire de la poutine le plat officiel du Canada et évidemment, ça vient un peu nous titiller.

Instagram

Bien que les administrateurs ont tout de même pris le temps de dire que l’origine du mets vient du Québec, reste qu’on n’est pas d’accord du tout avec l’idée.

LA POUTINE, ÇA VIENT DU QUÉBEC.

Drummondville ou Warwick, on s’en fout tant que ça vient d’ici.

D’un autre côté, si le Canada veut s’approprier la poutine, on va prendre quelque chose nous aussi.

Donc à compter de ce jour: Bryan Adams vient de Victoriaville.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s