Céline Dion nommée 10e meilleure chanteuse canadienne de l'histoire par le magazine américain «Rolling Stone»

Après avoir exclu Céline Dion de sa liste des plus grands chanteurs de tous les temps, le magazine Rolling Stone place la diva de Charlemagne en 10e position du palmarès des meilleurs artistes musicaux canadiens de l’histoire.

• À lire aussi: Céline Dion n’est pas parmi les plus grands chanteurs de tous les temps selon le «Rolling Stone» et ça fait réagir

• À lire aussi: Guy A. Lepage réagit enfin à l’omission de Céline de la liste du Rolling Stone

• À lire aussi: Billboard publie sa liste des 50 meilleurs rappeurs et oublie Céline Dion

Le magazine américain avait créé une controverse, plus tôt cette année, en omettant d’inclure l’interprète de My Heart Will Go On dans son classement des plus grands chanteurs, poussant certains fans de la Québécoise à aller manifester leur mécontentement jusqu’à New York.

La publication semble d’ailleurs tenter d’éviter ces débordements de fans contrariés dans le préambule de cette nouvelle liste, publiée à l’occasion de la fête du Canada.

«Est-ce que tous les musiciens canadiens importants y figurent? Non. Mais les 50 que nous aimons le plus y sont», précise le magazine américain.

Le Rolling Stone profite également de son introduction pour offrir ses «sincères et respectueuses condoléances» aux fans de différents artistes écartés du palmarès, citant au passage les formations québécoises Voivod et Bran Van 3000.

Derrière Alanis Morissette

Céline Dion trône ainsi en 10e position, tout juste derrière Shania Twain, The Weeknd et Alanis Morissette, placés respectivement du 7e au 9e rang.

«Peu d’artistes sont aussi aimés par les Canadiens que Céline Dion, et pour cause: son histoire (la cadette d’une famille ouvrière dans un petit village québécois devenue une superstar internationale) est le rêve de toute pop-star, et le respect et l’admiration que lui voue le monde entier fait la fierté des Canadiens», justifie-t-on.

«Sa carrière énorme est indéniable, incluant des chansons numéro 1, d’innombrables prix et un moment titanesque. Sa voix est incontournable, un tour de force rugissant, et elle a la présence scénique pour l’accompagner. N’empêche, Céline Dion dira que son plus grand accomplissement a été de rendre sa famille – et son pays – fiers. Et pour ça, notre amour pour Céline Dion sera éternel», poursuit le magazine américain.

Fait à noter, Céline Dion est la seule chanteuse détenant un répertoire francophone à figurer sur cette liste.

Quelques Québécois

Une poignée de Québécois se retrouvent également au classement du Rolling Stone; le groupe rock Godspeed You! Black Emperor hérite de la 31e position, tandis que le tandem formé des sœurs Kate et Anne McGarrigle se trouve en 16e place. La formation Arcade Fire et le regretté Leonard Cohen se classent quant à eux au 12e et 4e rang, respectivement.

Quant à la première position, elle est décernée à l’icône canadienne Joni Mitchell.

Aussi sur le Sac de chips: