Jacques Villeneuve s'adresse à ses abonnés avec l'accent du Québec

Malgré qu’il soit né à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a souvent entendu le pilote automobile Jacques Villeneuve s’exprimer avec un accent français. Dans une récente vidéo publiée sur le web, il surprend tout le monde en essayant de sonner comme un Québécois et étonnement, ça fonctionne bien.

• À lire aussi: On a demandé à l’IA de Photoshop d'agrandir des photos mythiques du Québec et c’est très étrange

• À lire aussi: Il y aura un film sur la vie de Gilles Villeneuve

L’ancien champion de F1 s’est adressé à ses abonnés en les invitant à se joindre à lui et l’équipe de télé française, Canal+, pour la description du Grand Prix d’Autriche.

Il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans, on le sait, mais soyez patient.

Bien qu’on se fiche un peu de l’information, la vidéo nous a donné l’occasion d’entendre Villeneuve essayé de parler avec un accent du Québec.

Et honnêtement, on pourrait presque dire qu’il a grandi ici...

Les fans ont fortement réagi à la vidéo et non, ce n’est pas à cause de la prochaine course de F1.

Ils lui demandent d’ailleurs de prendre cet accent lors de la description du Grand Prix d’Autriche.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s