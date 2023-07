Des Québécois coincés pendant 10 heures dans un téléphérique en Équateur

Une famille québécoise fait partie des dizaines de personnes qui sont restées coincées pendant plusieurs heures après qu’un téléphérique long de 2,5 kilomètres soit tombé en panne à Quito, en Équateur.

La Bouchervilloise Édith Lemay a documenté cette mésaventure dans plusieurs tweets en direct de sa cabine.

«On est pris dans le téléphérique de Quito depuis presque 3h, a-t-elle indiqué vers 8h, jeudi soir. Il fait noir et pas super chaud. Aucune idée quand ou comment on va pouvoir sortir d’ici.»

On a épuisé notre répertoire de jeux et de blagues pour distraire les enfants. Si vous en avez à partager, ça aiderait à passer le temps et à maintenir le moral des troupes. — Edith Lemay (@edithlemay) July 7, 2023

Mme Lemay et son conjoint, Sébastien Pelletier, ont parcouru le monde au fil de la dernière année avec leurs quatre enfants.

Leur objectif était de «remplir leur mémoire visuelle», car trois d’entre eux sont atteints de rétinite pigmentaire et perdront graduellement la vue.

C’est au début d’un nouveau périple en Équateur que cet incident s’est produit.

«7h qu’on est prit dans le téléphérique et on ne sait toujours pas quand les pompiers se rendront à nous, a ajouté la mère de famille plus tard dans la nuit. La brume est toujours dense, pas beaucoup de visibilité.»

7h qu’on est pris dans le téléphérique et on ne sait toujours pas quand les pompiers se rendront à nous. La brume est toujours dense, pas beaucoup de visibilité.

Bientôt on espère! 😩 — Edith Lemay (@edithlemay) July 7, 2023

Éventuellement, les secours sont parvenus à faire sortir les touristes.

Les secours sont ici. Ils préparent les cordes. Je ne sais pas encore comment on rejoindra la route. La forêt sous nous est dense et escarpée. Mais toute la troupe va bien et le moral est bon malgré la fatigue et le froid. — Edith Lemay (@edithlemay) July 7, 2023

«Après 10h coincés dans le téléphérique, on est finalement de retour à l’hostel, a finalement tweeté Mme Lemay vers 4h du matin. Tout le monde va bien. On ira encore mieux après un repas, une douche chaude et une bonne nuit de sommeil.»

Après 10h coincés dans le téléférique, on est finalement de retour à l’hostel. Tout le monde va bien. On ira encore mieux après un repas, une douche chaude et une bonne nuit de sommeil. — Edith Lemay (@edithlemay) July 7, 2023

Le téléphérique de Quito est l’un des plus hauts au monde montant de 3100 mètres à environ 4000 mètres d’altitude.

