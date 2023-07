11 vedettes québécoises qu’on a connues à Vrak.tv

Ceux qui écoutaient la chaîne jeunesse Vrak.tv à sa création au début des années 2000 vont certainement avoir des flashbacks à la lecture de cet article!

Plusieurs vedettes que l'on peut voir désormais dans de populaires émissions sont passées par Vrak à leurs tout débuts.

En voici 13 que l'on a pu apercevoir sur la chaîne jeunesse au courant de leur carrière.

Magalie Lépine-Blondeau

Magalie Lépine-Blondeau avait alors un piercing dans le sourcil et animait R-Force (tsé, dans la grosse limousine orange) et Fan Club avec Yan England. L'actrice est désormais bien connue du public, encore plus depuis qu'elle a joué Nadine dans la populaire série District 31.

Voici Magalie Lépine-Blondeau qui rencontre Justin Bieber avec une fan.

Marie-Soleil Dion

C’est dans le rôle de Cath à Vrak la vie qu’on a pu voir Marie-Soleil Dion à la télévision. On peut la voir notamment dans Like-moi à Télé-Québec.

Alexandre Morais

Alexandre tenait la vedette dans l'émission Il était une fois dans le trouble dans le rôle de Jee. Il donne désormais des conférences dans les écoles secondaires et est un adepte de la course et de l'activité sportive en général.

Stéphane Bellavance

Celui qu'on a pu voir animer le jeu télé Au suivant était l'une des têtes d'affiche de la chaîne Vrak. Il a animé le Steph Show, Méchant Changement et Karv l'anti-gala.

Pierre Hébert

Vous vous souvenez de Vrak la vie? Avant de développer son «goût du risque», Pierre Hébert donnait la réplique à Marie-Soleil Dion et Philippe Laprise sur les ondes de Vrak.

Marianne Moisan

Les boucles blondes de Marianne ont été aperçues d'abord à Watatatow. Mais, si vous êtes de la génération née durant les années 90, c'est sûrement à R-force sur Vrak.tv que vous l'avez croisée pour la première fois.

Jocelyn Blanchard

C'est dans la peau de Max, dans Il était une fois dans le trouble qu'on a connu Jocelyn Blanchard. L'acteur enseigne désormais le théâtre à des particuliers en plus de jouer dans de nombreuses pièces.

Rose-Maïté Erkoreka

Rose-Maïté a d'abord interprété Chang dans les séries Réal-It et Réal-Tv puis dans Une grenade avec ça?. Elle jouait le rôle d'Ève Kapuscinsky, une employée de fast-food qui servait de délicieux «burdog».

Patrice Bélanger

Avant d'être à la barre de Sucré-Salé, Patrice jouait dans Réal-Tv sur les ondes de Vrak. Il a aussi été animateur de KARV l'anti-gala et des Testeurs avec Étienne Boulay.

Julie Perreault

Julie Perreault est très active dans le milieu télévisuel québécois. C'est, entre autres, dans les émissions Ramdam et Réal-Tv (Vrak) que la prolifique actrice a été aperçue.

Philippe Laprise

Tout comme Pierre Hébert, Philippe Laprise a fait ses débuts sur les ondes de la chaîne jeunesse dans l'émission Vrak, la vie. Philippe Laprise est maintenant en tournée pour son spectacle Entre deux show.

Yan England

Avant d'être réalisateur de films, Yan England s'est fait connaître comme Darius dans Une grande avec ça? On se souvient d'ailleurs de son amitié quelque peu étrange avec son rat.

Michel Laperrière

Tout comme Yan England et Rose-Maïté Erkoreka, on d'abord connu Michel Laperrière dans Une grande avec ça?, dans le rôle du légendaire Danny Pitre.

Youp-youp!

