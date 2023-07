Marc Dupré et Anne-Marie Angélil seraient séparés

La rumeur circule depuis plusieurs semaines déjà dans le milieu. Lundi, le site QC Scoop a publié un article révélant que Anne-Marie Angélil et Marc Dupré se seraient effectivement séparés.

De plus, il semblerait que celui qui ne sera pas de retour pour la 10e saison de La Voix soit déjà en couple avec une mystérieuse jeune femme, plus jeune que lui. Or, l'identité de cette dernière est encore inconnue du public.

Il convient de souligner que cette nouvelle n'est pour l'instant qu'une rumeur et rien n'a été officiellement confirmé. Néanmoins, elle risque de susciter beaucoup de réactions sur Internet.

Il est à rappeler que Marc Dupré et la fille de René Angélil se sont mariés en 2000 au prestigieux Ritz Carlton, entourés d'amis et de membres de leur famille, dont Céline Dion.

Ensemble, ils ont eu trois enfants : Anthony, Stella ainsi que Lenny.

Plus de détails suivront.

