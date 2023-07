Plusieurs conducteurs ne connaissent pas cette fonction importante de leur voiture

Plusieurs conducteurs viennent d’apprendre qu'il existe un bouton secret sous le rétroviseur intérieur de leur voiture qui pourrait potentiellement sauver des vies.

• À lire aussi: Olivier Primeau tombe en panne au milieu du Saint-Laurent

Une femme a publié sur TikTok un tutoriel simple sur la façon de trouver la languette du rétroviseur intérieur de sa voiture et à quoi elle sert réellement.

Le truc en question semble diviser totalement Internet, avec la moitié des personnes ne se doutant pas de l'existence du bouton mystère, tandis que l'autre moitié prétend le connaître depuis qu'ils ont commencé à conduire.

Dans la vidéo, on peut voir la femme appuyer sur un petit bouton situé en dessous du rétroviseur.

«Je fais basculer la languette du rétroviseur intérieur pour éviter d'être ébloui par les phares.»

Cette fonctionnalité s'est avérée extrêmement utile lors de la conduite dans l'obscurité. En effet, le rétroviseur intérieur s'incline vers le haut, que ce soit manuellement avec une languette sur un véhicule plus ancien ou avec un bouton d'alimentation moderne sur un véhicule plus récent, afin d'éviter l'éblouissement des phares des autres voitures qui se trouvent derrière.

La courte vidéo est devenue virale après avoir atteint plus de 2,1 millions de vues sur la plateforme, avec des centaines de commentaires de conducteurs impatients de partager leurs réactions à cette astuce.

Beaucoup ont été stupéfaits de découvrir ce bouton secret, l'un d'eux avouant : «Je ne savais pas non plus jusqu'à il y a quelques semaines et ma vie a changé depuis».

«Je ne savais pas que c'était pour ça cette petite languette», a écrit un autre.

Un troisième, qui semblait avoir fait une découverte majeure, a ajouté : «C'EST POUR ÇA QUE C'EST FAIT!»

D'autres semblaient cependant déjà connaître le petit bouton et à quoi il sert.

«Comment est-ce que vous ne saviez pas ça?"», a demandé un automobiliste.

«Comment les gens ne savent pas?»

Aussi sur le Sac de chips:

s