Un Québécois fait passer la pub de Barbies resto bar grill à Time Square pour sa fête

Pour célébrer son anniversaire, un Québécois s’est payé un cadeau qui sort de l'ordinaire. Il a payé pour voir et entendre la publicité des restaurants Barbies resto bar grill sur un écran géant à Time Square.

Connu pour ses différents stunts sur les réseaux sociaux, Mathieu Portelance s’est clairement surpassé cette fois-ci.

À l’aide de la plateforme TSX, il a projeté la courte vidéo de 15 secondes de la chaîne de restaurant pour la modique somme de 40USD.

L’application lui a permis de voir et entendre la publicité à distance grâce à plusieurs caméras dispersées dans Time Square.

Parodiée à plusieurs reprises, la fameuse chanson Barbies resto bar grill est devenue une pièce iconique de la publicité québécoise.

Et probablement pour la première fois, on a pu entendre ce classique jusqu’à New York grâce au génie de Mathieu Portelance.

En passant, lui souhaite un joyeux anniversaire !

