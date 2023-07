L'ex d'Hélène Boudreau lui décoche une flèche par la bande et ça fait réagir

À la fin du mois de juin, le Québec entier a été secoué d’apprendre la rupture de son couple favori d’acteurs porno.

La «fille de l’UQAM» Hélène Boudreau et son désormais ex petit ami Jessy Jones ont en effet annoncé qu’ils mettaient fin à leur relation qu’ils entretenaient depuis bientôt un an.

Depuis, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute remarqué que les ex-tourtereaux ne semblent pas être en très bons termes.

«Orageuse» ou «acrimonieuse» seraient sans doute de bons qualificatifs pour décrire ce qu’il reste de leur relation.



Le plus récent exemple de tension qui subsiste entre les anciens amoureux nous vient de la page Instagram de l’acteur porno d’origine néo-brunswickoise, qui a publié ce mercredi matin une photo où il est accompagné de nulle autre que Noémie Dufresne.

C’est toutefois la légende de la photo qui en a fait sourciller plusieurs.

«C’est toujours un plaisir de se tenir avec la créatrice de contenu #1 au Canada», a écrit Jones.

Capture d'écran / Instagram Jessy Jones

Il est difficile de dire qui est véritablement la créatrice de contenu #1 au Canada, mais il est assuré qu'il y a à peine quelques semaines, Jessy Jones n'aurait jamais dit que qu'il s'agissait de Noémie Dufresne.



Dans les commentaires, plusieurs usagers du réseau social ont fait savoir à Jessy Jones qu’ils le trouvaient immature d’écrire une telle vignette, alors qu’il vient de se séparer d’Hélène Boudreau.

Capture d'écran / Instagram Jessy Jones

Capture d'écran / Instagram Jessy Jones



La principale intéressée, elle, n’a pas répondu par la bouche de ses canons, comme on aurait pu s’y attendre.

Elle s’est contentée d’une publication candide qui tend à démontrer qu’elle prend le tout avec un grain de sel.

«Laisse le fou penser qu’il se moque de toi», a-t-elle écrit dans une publication qui laisse peu de place à l’imagination, quelques heures plus tard.

