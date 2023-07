12 choses gossantes que les Québécois font sur la route en conduisant

Des centaines de milliers de Québécois prendront bientôt la route des vacances et constateront avec effroi qu’on ne chauffe pas si bien que ça, en général, malheureusement.

Tous ceux qui sont fâchés par l’affirmation ci-haut n’ont en effet probablement jamais conduit à d’autres endroits en Amérique du Nord.

Mais bon, on le sait: le problème n’est jamais celui qui conduit, c’est toujours les autres...



Voici néanmoins 12 comportements routiers qu’on remarque parfois au Québec, et qui ne sont pas particulièrement agréables, courtois, civilisés, consciencieux et même, parfois, légaux.

Quand les gens se mettent à faire du slalom entre les chars à 178 km/h sur l’autoroute

Tsé, risquer sa vie et celle des autres pour arriver une minute et quart plus tôt au McDo.

Quand les gens roulent dans la voie de gauche quand ils ne sont pas en train de dépasser

C’est littéralement juste là pour ça. Tassez-vous à droite!

Quand les gens oublient que les clignotants existent avant de tourner (et parfois même, après les avoir utilisés)



On se demande ce qui est pire: ne pas signaler son intention ou ne pas arrêter de signaler une intention...

Quand les gens n’allument pas leurs phares quand il pleut

Ils sont plus difficiles à voir, donc plus propices à rentrer dedans.

Quand les gens te dépassent et qu’ils ralentissent dès qu’ils sont devant toi

C’est très désagréable pour les gens intelligents qui utilisent le régulateur de vitesse.

Quand les gens ne prévoient pas leurs dépassements et paniquent parce que leur sortie est à 100 mètres devant et doivent te couper

Une image vaut mille mots:

Quand les gens ne ferment pas les hautes quand ils croisent des voitures dans la voie inverse ou qu’ils suivent une voiture de près

C’est malheureux que cela survienne, mais il y a un plan B.

Quand les gens textent au volant et/ou quand ils sont chauds au volant

Ces deux choses-là devraient être illégales, sérieux. Si vous le faites, allez chier.

Quand les gens ne comprennent pas les carrefours giratoires, qu’ils ont peur, et qu’ils crissent les freins constamment

C’est pas compliqué: ceux qui sont déjà dans le rond-point ont la priorité. Une fois qu'ils sont passés, vous pouvez y aller et obtenir la priorité à votre tour.

Quand les gens qui conduisent des camions décident de dépasser alors que tu t’en viens à pleine vitesse avec l’intention de les dépasser

On devrait tous aller à Ottawa et faire une manif pour qu’ils arrêtent de faire ça.

Quand les gens ne respectent pas les passages pour piétons et les cyclistes

La route, ça se partage.

Quand les gens te collent dans le cul alors que tu roules déjà au-dessus de la limite

Ça donne le goût de crisser les brakes, mais en même temps, tu le sais que ça serait idiot et que tu te ferais casser le cou faque tu le fais pas.

