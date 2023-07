Accusée du vol de son propre véhicule, Natasha St-Pier finit au poste de police

Natasha St-Pier s’est un jour fait arrêter pour le vol de... son propre véhicule!

Une histoire rocambolesque que la chanteuse canadienne a contée sur les ondes de RTL, révélant qu’elle s’était déroulée il y a longtemps au Québec.

• À lire aussi: 9 vieilles émissions québécoises qui mériteraient un reboot

«Je fais une tournée de spectacles au Québec. La production nous loue un mini-van. On s'arrête au restaurant et on s'aperçoit que le guitariste avait laissé les clefs dans la voiture. Là, j'ai une idée formidable: mon père bosse dans une prison, si ça se trouve, il a un détenu qui sait comment on déverrouille une voiture. J'appelle mon père qui dit: "J'ai un gars qui est là parce qu'il a volé plusieurs voitures". Le détenu me prend au téléphone et me dit "Il faut que tu trouves un cintre et il faut rétrécir la boucle"», entame-t-elle.

Une idée lumineuse qu’elle met en application... avant de se retrouver nez-à-nez avec un policier.

• À lire aussi: Afroman se fait poursuivre par un policier qui a lancé un regard gourmand à un gâteau sur son comptoir lors d’une perquisition

«C'est une curieuse façon d'ouvrir son véhicule, donc je lui donne les papiers du véhicule et il me dit: "À moins que vous vous appeliez Production je ne sais plus quoi, ce véhicule n'est pas loué à votre nom"», poursuit-elle.

Heureusement, tout est bien qui finit bien.

«Le régisseur a prouvé au poste que j'avais le droit d'avoir ce véhicule», a conclu Natasha St-Pier.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s