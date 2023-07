Un combattant MMA québécois raconte la fois où il a couché avec Lindsay Lohan

Invité au Solemn Podcast, l’ancien pugiliste UFC Patrick Côté a relaté les faits qui se sont déroulés lors d’une soirée très festive à Las Vegas.

Pat Côté, qui fut l’un des premiers athlètes québécois à faire sa marque dans les combats d’arts martiaux mixtes, a récemment été invité au balado Solemn et il en a profité pour faire une révélation étonnante sur sa vie sexuelle.

Lorsqu’il a pigé la question «Quelle est la personnalité la plus connue avec qui tu as couché ou avec qui tu aurais pu coucher?», Côté n’a pas hésité et il a déballé son sac.



«En 2008-2009, dans le temps qu’on faisait beaucoup de partys et SilverStar faisait des partys privés incroyables, pis cette soirée-là, on est au Palms à Las Vegas, pis dans la suite, il y avait beaucoup beaucoup de monde», a expliqué l’homme de 43 ans.

The Predator a ensuite nommé Paris Hilton comme exemple de vedette présente sur place.

«On s’entend, on est en juillet pis il neige», ajoute-t-il.



Pas besoin de vous faire un dessin.



Il décrit ensuite la chambre d’hôtel où se déroule la fête, en précisant qu’elle contient un demi-terrain de basketball.

«Et à ma droite. [...] il y a Lindsay Lohan».



Il indique ensuite avoir «joué sur le banc» avec l’actrice américaine âgée à l’époque de 22 ans.



«Elle dribble pas pire», a-t-il précisé à la blague.



L’épisode entier de Solemn Podcast peut être vu ici:

