Chrissy Teigen a subi sa première coloscopie et elle a adoré ça

La mannequin, animatrice et actrice a passé un examen, mercredi, pour vérifier si les parois internes de son côlon sont en bon état.

Alors, pour ceux qui s’en inquiéteraient et qui voudraient immédiatement connaître les résultats de l’inspection plutôt invasive des entrailles de la star: tout baigne.

Sur les réseaux sociaux, la vedette de 37 ans est revenue sur son rendez-vous médical.



«Je viens de me réveiller de ma coloscopie et je me sens bien», a raconté l'animatrice de Chrissy's Court dans une story Instagram maintenant évaporée dans le paradis des publications éphémères. «Mais cela a pris environ 20 minutes. Honnêtement, j'aurais aimé que cela prenne plus de temps, car j’ai pu faire une bonne sieste».

Celle qui est mariée au chanteur John Legend avait pris le temps d’avertir préalablement ses abonnés qu’elle allait subir la procédure médicale qui implique l’insertion d’une caméra miniature là où il fait toujours noir.



«Time 2 check out that ass», avait-elle écrit.

Dans les jours précédents, elle avait aussi profité de l’occasion pour éduquer ses fans sur la nécessité de passer des examens pour vérifier la santé de son système digestif.

«Mon médecin m'a dit que les gens sont de plus en plus jeunes et qu'ils devraient se présenter de plus en plus tôt pour se faire examiner maintenant», avait-elle indiqué, espérant que ses admirateurs qui pourraient souffrir de maladie intestinale inflammatoire (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique), de cancer colorectal ou de polypes colorectaux puissent se faire dépister rapidement.

