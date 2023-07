François Pérusse et Guillaume Lambert réussissent leur pari avec «Les 20 minutes du Peuple» au Festival Juste Pour Rire

Il y avait foule à la première représentation des 20 minutes du Peuple, donnée dans le cadre du festival Juste pour rire, jeudi soir, sur l’heure du souper.

Les plus grands admirateurs de François Pérusse se sont massés sur les toits de la Place des Arts, complètement bondés, pour voir, pour la toute première fois, les textes de l’humoriste joués sur scène.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

Présentée trois fois par jour pendant toute la durée le festival, la pièce débute alors que le célèbre Bob Hartley et ses comédiens essaient de monter un spectacle de rue sur la Place des Festivals. La bande de joyeux lurons, composée de Sarah Anne Parent, Marie Eve Morency, Joseph Martin, Audrey Guériguian, André-Luc Tessier et Nicolas Michon, est très volontaire et regorge d’énergie.

Les interprètes ne bénéficient que de quelques accessoires – la plupart du temps, il s’agit d’une perruque un peu croche –, jouent gros et exagère tout, mais ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. Dès les premiers instants, le public est rapidement parachuté dans l’univers éclectique de François Pérusse, se redemandant même – avec grand plaisir – «si un skidoo on peut laisser ça dans la cour».

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

Pour les besoins de la pièce, qui dure environ une vingtaine de minutes, François Pérusse a réenregistré les pistes de ses meilleurs morceaux sur lesquelles les six comédiens font du lip sync et donnent, par la même occasion, vie pour la première fois aux recettes de Pierrette et au fameux Jean-Charles.

On peut aussi y entendre quelques-uns des grands classiques musicaux de son répertoire, comme Mon p’tit chien et Bonne fête des clowns bougons.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

En adaptant les capsules audios à la scène, le metteur en scène Guillaume Lambert a bien su capter l’essence du travail de François Pérusse.

L’espace de jeu des comédiens est coloré, cubique, étroit, mais il est organisé sur plusieurs paliers, ce qui ajoute encore plus de dynamisme et de mouvement au spectacle. Les étages supérieurs permettent également aux plus petits, dispersés dans la densité de la foule, de mieux voir l’action.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

L’installation atypique est aménagée au cœur du Carrefour du peuple, ce petit village éphémère disposé sur les toits de la Place des Arts. On peut donc marcher dans un parcours questionnaire, se prendre en photo avec le skidoo, faire du karaoké, écouter dans un téléphone géant les messages laissés par François Pérusse et manger au chic Snack-bar Chez Raymond, entre deux représentations.

Ce spectacle gratuit saura certainement plaire à tous ceux et celles qui ont grandi avec l’univers de Pérusse.

Les 20 minutes du Peuple est présenté à la place Loto-Québec trois fois par jour, à 19h, 20h et 21h30, tous les jours, jusqu’au 29 juillet.

