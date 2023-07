Commandes à emporter: «Il ne devrait pas y en avoir de pourboire»

De plus en plus utilisée dans les établissements offrant des commandes à emporter, l’option du pourboire ne devrait pas être présente, explique une spécialiste de l’étiquette.

• À lire aussi: Roxane Bruneau donne de mauvaises nouvelles sur son état de santé

• À lire aussi: Simple Plan et 2Frères rendent un vibrant hommage aux Cowboys Fringants

• À lire aussi: Une femme meurt écrasée par des billots de bois comme dans Final Destination 2

Le débat éternel sur les pourboires a repris de plus belle cette semaine après qu’un expert américain a offert ses conseils en la matière, ajoutant qu’un pourboire de 20% est dorénavant attendu lorsqu’on reçoit un service au restaurant.

Julie Blais-Comeau, fondatrice de «étiquettejulie.com», estime pour sa part qu’à «15 [ou] 18%, on est encore correct».

En entrevue sur les ondes de LCN, l’intervenante assure que le pourcentage varie selon le contexte.

· Commandes à emporter

Dans la plupart des succursales de restauration rapide, le pourboire n’est pas offert à la caisse, alors que d’autres l’introduisent progressivement, comme Starbucks ou Subway.

Pourtant, les employés dans ces établissements ne sont pas des salariés à pourboire, explique Mme Blais-Comeau.

«Quand on va chercher nous-mêmes au comptoir, au service au volant et tout ça, il n’y en a pas [du pourboire] il ne devrait pas y en avoir du pourboire. C’est pas Julie la spécialiste de l’étiquette qui dit ça.»

L’entrepreneure mentionne que les étiquettes sont des «conventions culturelles».

TVA Nouvelles

· Navettes en voyage

Pour les déplacements du point A au point B dans un complexe hôtelier en grand groupe, il est préférable de se renseigner auprès d’un guide accompagnateur.

«Quand on doute de donner, d’offrir un pourboire ou pas, on s’informe. On va demander au guide accompagnateur, puis ça pourrait être un certain montant pour le groupe ou chacun va laisser un certain montant à sa discrétion.»

L’experte précise que si le service de navette est offert par l’hôtel, le pourboire ne devrait pas être de mise.

· Salon de coiffure et d’esthétique

Doit-on en donner aux employés, mais pas au propriétaire du commerce?

«C’est encore la règle, la façon de faire», mentionne Mme-Blais Comeau, après que notre cheffe d’antenne Marie-Anne Lapierre s’était interrogée sur la coutume.

TVA Nouvelles

· Salon de massothérapie

L’importance de faire la différence entre un soin thérapeutique et un soin de détente est primordiale lorsque vient le temps de remettre un pourboire à l’employé.

«Dans ce cas-là [si c’est prescrit ou thérapeutique] il ne devrait pas y avoir de pourboire», dit-elle.

Nul n’est empêché de référer un salon de massothérapie sur les réseaux sociaux, conclut-elle.

*Voyez l'intégralité de l'entrevue dans la vidéo ci-dessus*