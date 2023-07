L'oiseau bleu de Twitter, mort aux mains d'Elon Musk

Depuis plus de 15 ans, les utilisateurs du populaire réseau social Twitter étaient accueillis par un sympathique petit oiseau bleu lorsqu'ils se rendaient sur le site.

AFP

Cette époque est désormais révolue.

Elon Musk, homme d'affaires milliardaire, a pris possession du site au cours de la dernière année et depuis, on pourrait qualifier son acquisition de véritable catastrophe.

Problèmes techniques, licenciements majeurs, etc.

Si plusieurs croient que le site se dirige vers une mort certaine, la plus récente victime de l'incompétence de Musk est le petit oiseau tant aimé.

Eh oui, depuis lundi, quand on arrive sur le site, on est accueilli par le nouveau nom et logo du site. X. Juste X.

Le nouveau logo laid est digne d'une compagnie qui vend de l'eau de cologne dégueulasse en dropshipping.

Repose en paix, petit oiseau. Tu vas nous manquer.

