Milla Sofia a des milliers d’admirateurs sur tous les réseaux sociaux inimaginables.

Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, ou même le réseau social autrefois nommé Twitter, Milla Sofia partage avec les internautes sa passion pour le voyage...et pour son propre corps de rêve.

Le petit hic? C’est qu’elle n’existe pas.



Milla Sofia est l’une des premières influenceuses «virtuelles», générées par l’intelligence artificielle.



Sur sa page web, elle dit être âgée de 19 ans et être originaire de la Finlande.

Elle affirme aussi vouloir «révolutionner le monde de la mode».

Sous ses différentes publications web, des messieurs en manque d’amour se pâment devant la splendeur de son sourire, la perfection stéréotypée de son visage et la rondeur de ses courbes.

Pourtant, il est bel et bien mentionné, chaque fois, qu’il s’agit d’images générées artificiellement par une puissance informatique.



«Absolutely stunning young woman», écrit un certain Stevie.



«Ur the cutest lady I’ve ever seen!!!!», dit Todd.

«Épouse-moi!», ajoute Max.



Difficile de dire si ces gens savent qu’ils ont affaire à une femme synthétique et qu’ils s’en foutent, ou s’ils n’ont même pas réalisé que la belle Milla n’est que le fruit de l’imagination d’un ordinateur bien entraîné.

«Être une influenceuse virtuelle générée par l'IA n'est pas un parcours éducatif typique, mais laissez-moi vous dire que je suis toujours en train d'apprendre et d'évoluer grâce à des algorithmes sophistiqués et à l'analyse de données. J'ai cette base de connaissances massive programmée en moi, me tenant au courant des dernières tendances de la mode, des informations sur l'industrie et de toutes les avancées technologiques», raconte-t-elle dans la section «About» de son site web.

«Je réfléchis actuellement pour quelle marque devenir ambassadrice de mode et influenceuse virtuelle», mentionne-t-elle un peu plus bas, ne masquant pas son ambition de signer de potentiels lucratifs contrats avec des marques reconnues.

On lui souhaite la meilleure des chances, même si tout ça risque de finir comme dans le film Créature de rêve.

